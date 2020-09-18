Bağcılar Belediyesinden öğretmen adaylarına moral hediyesi

Bağcılar Belediyesi, Pazar günü yapılacak 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na girecek olan öğretmen adaylarına moral olması amacıyla çikolata ve kolonyadan oluşan hediyeler dağıttı.

20 Eylül Pazar günü uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak gençler, sınav öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Sınav öncesi Bağcılar Belediyesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nde aylardır ders çalışan adaylar için çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye paketi oluşturdu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın selamını ileten görevliler, ellerindeki hediyeleri gençlere verdi. Üzerinde Başkan Çağırıcı'nın “KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na katılacak adaylara başarılar dilerim” yazılı not bulunan paketleri alan gençler, çok mutlu olduklarını belirterek Çağırıcı'ya teşekkür etti.

“İmanlı, ahlaklı bir nesil inşa etsinler”

Geleceğin teminatı olan nesilleri yetiştirecek öğretmen adaylarına destek amaçlı böyle bir organizasyon yaptıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Öğretmenlik gibi mukaddes bir görevi seçen gençlerimiz bizim için çok değerlidir. Onlar, yaşadıkları toplumun akil insanı, yol göstericisi, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olacaklardır. Onlardan tek isteğimiz, imanlı, ahlaklı, vatanını ve milletini seven bir gelecek inşa etmeleridir. Girecekleri sınavda kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah her biri gönlünde arzuladığı yere ulaşır” dedi.

Çağırıcı, öğretmen adaylarına kendi meslekleri dışında sanat, edebiyat, müzik ve spor gibi faaliyetlerle ilgilenmelerini tavsiye etti.