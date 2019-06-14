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Bağcılar Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere moral hediyesi

Hafta sonu üniversite sınavına girecek olan öğrencilere Bağcılar Belediyesi tarafından çikolata ve kolonya hediye edildi.

Sınav öncesi moral bulan gençler, kendilerine yaptığı jest dolayısıyla Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.


15-16 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adaylara Bağcılar Belediyesi tarafından bir sürpriz yapıldı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nde ders çalışan gençler için çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye paketi oluşturuldu. Sınavdan bir gün önce son hazırlıklarını yapan öğrenciler, kendilerine ikram edilen hediyeyi görünce şaşkınlık yaşadı. Paketin üzerindeki Başkan Çağırıcı'nın “YKS sınavınızda başarılar dilerim” notunu gören öğrencilerin yüzündeki şaşkınlık yerini gülümsemeye bıraktı. Öğrencilerden kimi aldığı hediye paketini hemen açmayı tercih ederken kimi de fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.



Evden çok burada zaman geçiriyorum


Kütüphanenin müdavimlerinden olan Akın Emre, hediyeye çok sevindiğini belirterek, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sınavı kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Günümün çoğu burada geçiyor. Evden çok burada zaman geçiriyorum. Başkanımıza bu nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Sınav öncesi bize moral oldu” dedi.

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