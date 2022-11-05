Bağcılar Belediyesi'nin 30. kuruluş yıldönümü kutlandı

Bağcılar Belediyesi 30'uncu kuruluş yıldönümünü iki gün süren bilimsel bir etkinlikle kutluyor. Bu amaçla 68 akademisyenin katılacağı sempozyumda Bağcılar'ın dünü ve bugünü bilimsel anlamda ele alınacak.

Bakırköy Belediyesi'nden 3 Kasım 1992 yılından ayrılarak Belediye olan Bağcılar Belediyesi, 30. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde ilk olarak “Bağcılar'ın 30. Yılı” konulu sempozyumu gerçekleştirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa, Bağcılar önceki belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçenin kuruluş hikayesinden söz ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kutlamalar anısına bir hatıra pulu bastırılarak üzerine Bağcılar Belediye binası ile “Hizmetlerle Dolu Dolu 30 Yıl” yazıldı. Protokol konuşmalarının ardından Tertip Heyeti Başkanlığı'nı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şefik Memiş'in üstlendiği sempozyum başladı. İki gün sürecek olan sempozyumda 68 konuşmacı, 15 oturumda 60 bildiri sunacak. Ulaşımdan kentleşmeye sosyal belediyecilikten eğitime kadar birçok konuyu irdeleyecek olan panelistler, geçmişten bugüne Bağcılar'ın geldiği noktayı anlatacak.

“Bağcılar olarak bizim çok önemli bir hikayemiz söz konusu”

Bağcılar'ın Bakırköy'den ayrıldığında mandıraların olduğu alt yapısının tam anlamıyla olmadığı bir düzeyde olduğunu belirten Özdemir, “Bağcılar olarak bizim çok önemli bir hikayemiz söz konusu. 1992'de 8 adet olan yeşil alan sayısı 170'e çıkarıldı. 16 olan okul sayısı 185'e çıkarıldı. 1 adet olan kütüphane sayısı 27'ye yükseldi. Çok az sayıda olan sağlık kuruluşu sayımız 100'ün üzerine çıktı. Ödüllü nostalji bahçelerimiz projemizle de hem yeşil alanımız arttı hem de önemli bir ivme kazandık. Kuruluşundan bu tarafa insan kaynağı, bilgi, birikim ve tecrübe konusunda belediyelere öncülük etmiş bir belediyeyiz. Çalışmalarıyla marka belediye olan Bağcılar Belediyesi, başka belediyelerin deneyim kazanmasında öncülük etmiştir. Birçok belediyelerde başkanlık düzeyinde önemli kadroların yetişmesinde Bağcılar ekolünün çok önemli bir yeri vardır” dedi.

“Katılımcı demokrasi açısından Bağcılar bir ekoldür”

Bağcılar'ın yurtdışındaki soydaşlarla ve ülke içinden gelen göçlerle bir mozaik oluşturduğunu belirten Başkan Özdemir şöyle devam etti: “Bağcılarımızdaki demografi yapı ülkemizin her bölgesindeki insanlardan oluşur. Bu açıdan Bağcılar Türkiye'nin kültürünün, birlik ve beraberliğinin göstergesi olmuştur. Bu da önemli zenginliklerimizden olmuştur. Katılımcı demokrasi ve yönetişim açısından Bağcılar bir ekol olmuştur. Kuruluşundan beri halk görüşleri, halk meclisleri, gençlik meclisleri, kadın meclisleri, engelli meclisleri, izci kulübü gibi önemli faaliyetler yapmıştır. Bu toplantılar neticesinde ortaya çıkan bilgilerle belediyenin yönetimine önemli katkılar sunulmuştur. Şura'lar da yönetişim sisteminin en önemli göstergesidir.”