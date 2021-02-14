Bağcılar Belediyesi'nin kar mesaisi

300 kişilik 12 ekip, ilçe sakinlerinin rahatı için sokaklarda hem kar küreme hem de tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Bağcılar Belediyesi kar şehre girmeden bir gün önce teyakkuza geçerek hazırlıklarını yapmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 300 kişilik 12 ekip, dün geceden itibaren 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Ekiplerin bir bölümü şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması yaparken, diğerleri de vatandaşların bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla kaldırımlarda temizlik yaptı.

“Bütün önlemlerimizi aldık”

Karla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşerilerimizin yağan kardan zarar görmemeleri için bütün önlemlerimizi aldık. Şu anda 22 mahallemizin tamamında çalışma var. Ekiplerimiz gece gündüz demeden her noktayı temizliyorlar” diye konuştu.

Ekiplerin kar mesaisi kar yağışı bitene kadar ara vermeden sürecek.