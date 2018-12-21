Bağcılar Belediyesinin siber güvenlik projeleri Akıllı Belediyecilik Zirvesi'nde konuşuldu

Teknoloji dünyası ile yerel yönetimler, Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi'nde bir araya geldi. Akademisyenlerden bilişim uzmanlarına kadar önemli isimlerin katıldığı programda Bağcılar Belediyesinin siber güvenlikle ilgili ödüllü projelerinin de sunumu yapıldı.

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi'nin teması “Siber Güvenlik” oldu. Geniş katılımın olduğu zirve, teknoloji dünyası ile yerel yönetimleri aynı çatı altında buluşturdu. Zirvenin açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı.

“Uzman kişilerin katılımıyla tematik çalıştaylar gerçekleştirildi”

MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da iştirak ettiği programda Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Cüneyt Yılmaz dunum yaptı. Yılmaz, Bağcılar Belediyesinin “En İyi İnovasyon Projesi” kategorisinde ödüle layık görülen “Güvenlik Operasyon Merkezi Projesi” başta olmak üzere siber güvenlikle ilgili çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konuklar çalışmaları çok beğendiğini dile getirdi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı da konuşmasında finansal dünyadan ve şirketlerden bahsetti. İki gün süren zirvedeki oturumlarda dijital dönüşüm çağında akıllı şehir kurmak, şehir yönetiminde siber güvenlik, kişisel verilerin yönetiminde sorumluluklar, riskler ve şehir için yerli ve milli çözümler konuları masaya yatırılırken uzman kişilerin katılımıyla tematik çalıştaylar gerçekleştirildi.

Zirveye MBB üyesi Belediye Başkanları, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, İBB iştirakleri yöneticileri, ulusal ve uluslararası şirket temsilcileri, akademisyenler, bilişim ve siber güvenlik uzmanları ile çok sayıda davetli katıldı.