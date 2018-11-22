Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedi birimin resmi açılışı gerçekleşti

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hali hazırda hizmet veren yedi birimin resmi açılışları düzenlenen törenle yapıldı. Açılışta konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu “ Bugün İstanbul'da son bir buçuk sene de 2 bin 600 yatak ilavesi oldu. Gelecek iki sene içerisinde de 5 bin daha olacak. 2023' de bütün yataklar kaliteli hale gelmiş olacaktır. 2002 senesinde İstanbul'da 19 bin yatak vardı. Şu anda 36 bin yatağın üzerine çıkmış durumdayız “dedi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hali hazırda hizmet veren yedi birimin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 2014 yılında hizmete açılan Yanık Merkezi, 2016 yılında hizmete açılan Hiperbarik Tedavi Merkezi, Temmuz ayında açılan 2. Düzey Yoğun Bakım Merkezi, Mayıs ayında açılan Obezite Merkezi, 2017 yılında açılan Radyasyon Onkolojisi Ünitesi, 2016 yılında açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ve Eylül ayında açılan Aile Sağlığı Merkezi için açılış programı yapıldı. Programa İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu ve çok sayıda doktor ile sağlık çalışanı katıldı. Resmi açılışı yapılan bölümleri ziyaret eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı daha sonra beraber kurdele kesti.

“ Önemli olan bu bölgenin insanlarına huzurlu ve güzel bir hizmet verebilmek ”

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sadece Bağcılar, Esenler ve Güngören'de değil Türkiye'de ve yurt dışında da çok talep gördüğünü belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: “Kendi bünyesinde belki bina yapısı olarak bunlar nerede büyüdü diyebiliriz ama netice itibari ile mevcudun iyi kullanılması ile çok şeyler yapılabileceğini de burada görmüş olduk. Önemli olan bu bölgenin insanlarına huzurlu ve güzel bir hizmet verebilmek. Sadece üç ilçeye değil, birçok etkin birimleriyle Türkiye'den hatta yurt dışından talebin yoğun olduğu bir yer. İnşallah sağlık ve huzur içerisinde güzel hizmetler yapılmasını yeni birimlerin de bölgemize, hastanemize hayırlı olmasını temenni ediyorum “ diye konuştu.

“ Burası esasında sağlıkta dönüşümün bir özeti demek lazım“

2007 yılında açılan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şu anda sağlık hizmeti anlamında örnek bir hastane olduğunu dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu “ Bağcılar yoğun bir yer. 2007'de kurulmuş bir hastane. Şu anda her türlü altyapısı ile her türlü sağlık hizmetini verebilir durumda. Burası esasında sağlıkta dönüşümün bir özeti demek lazım. 2007 yılında burada hiçbir hastane yoktu. 11 senede bu hastane Türkiye'de ve dünyada sağlık hizmeti anlamında örnek hastanelerden birisi haline geldi. Bugün İstanbul'da son bir buçuk sene de 2 bin 600 yatak ilavesi oldu. Gelecek iki sene içerisinde de 5 bin daha olacak. 2023' de bütün yataklar kaliteli hale gelmiş olacaktır. 2002 senesinde İstanbul'da 19 bin yatak vardı. Şu anda 36 bin yatağın üzerine çıkmış durumdayız “ şeklinde konuştu.

“ İstanbul'u doğu tıbbı ile batı tıbbının kesiştiği noktada İpek Yolu'nun sağlık başşehri yapacağız“

Amaçlarının İstanbul'u sağlık alanında hem doğunun hem de batının başşehri yapmak olduğunu söyleyen Memişoğlu “ Geleneksel tıbbı da önemseyerek İstanbul'u doğu tıbbı ile batı tıbbının kesiştiği noktada İpek Yolu'nun sağlık başşehri yapacağız. İstanbul ile Pekin arasında sağlık alanında bir iyi niyet protokolü imzalamıştık. Böylece atalarımızın esas geldiği yer olan Ortaasya'nın tıbbını da geliştirerek, batı tıbbı gibi kanıta dayalı tıp haline getiriyoruz. Maalesef bunu son 10 yıla kadar dışlamıştık ama sağlıkçılar olarak da buna sahip çıkmaya başladık“ dedi.

Haftasonu da dahil gelen her hastayı kabul ettiklerini ifade eden Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Turan “ Şu an totalde altısı yoğun bakım olmak üzere yirmi yatağımız var. Merkez statüsü olarak da Türkiye'nin en büyük merkezlerinden bir tanesiyiz. Günlük yüz yirmi civarı bir poliklinik sayımız var. Burada son bir yıl içerisinde 14 bine yakın hastaya tedavi sağlamışız. En ağır yanıkları da kabul ediyoruz. Onlara en modern tedavileri uyguluyoruz. Ekibimiz sürekli aktif çalışıyor. Bir randevu sistemi ile çalışmıyoruz. 24 saat boyunca merkezimiz açık. Haftasonu da dahil gelen bütün hastalarımızı kabul ediyoruz. Özellikle Balkan ülkelerinden, komşu ülkelerden ve Suriye'den çok fazla yanık hastaları aldık. Onlarında tedavilerini başarıyla sonlandırdık. Yakında yeni açılan Beylikdüzü Hastanesi'nde bize servis boyutunda yardımcı olacak bir alana kavuşacağız. O zaman elimiz daha rahatlayacak" ifadelerini kullandı.