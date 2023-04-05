Bağcılar iki tekstil şirketi çalışanları arasında silah ve beyzbol sopalı kavga

İstanbul Bağcılar'da tekstil şirketleri çalışanları silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin kullanıldığı kavga çıktı. Kavga da 1 kişi vurularak hayatını kaybederken, 6 kişi de gözaltına alındı.

İddiaya göre olay, 1 Nisan Cumartesi günü Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketiyle görev yapıyordu. Saat 10.40 sıralarında Çimen ve çalışma arkadaşları nakliye yapacakları sırada iş yeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etti. O esnada iki firma çalışanları arasında silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin de kullanıldığı kavga çıktı. Kavga sırasından ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Canan Çimen' e isabet etti. 43 yaşındaki adam kanlar içinde yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Canan Çimen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar da, silahın Bişar El Mısri olduğu tespit edildi. Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.