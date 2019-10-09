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Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5.

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve dün tahliye kararı verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahliye işlemleri başladı. İçeride bulunan koli koli evraklar araçlara yüklendi.


26 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünden depremin ardından bazı bina ve kurumlar zarar gördü. Riskli binalara ise boşaltılma kararı verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu için hasarlı olduğu gerekçesi ile tahliye kararı verildi. Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu'na, ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'ne, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ne taşınmasına karar verildi.


Sabah erken saatlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen ekipler, içeride bulunan evrakları ve diğer malzemeleri kolileyerek dışarı çıkardılar. Dışarı çıkarılan koliler ve büyük poşetlere konulara, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ne taşınmak üzere araçlara yüklendi. Tahliye işlemlerinin gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bağcılar Gaziosmanpaşa okulunda bulunan öğrenciler ise bugün Plevne Ortaokulu'na giderek ders başı yaptılar.

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