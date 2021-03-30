Bağcılar Kaymakamı Eldivan ve Başkan Çağırıcı yaya geçitlerini kırmızıya boyadı

“Kırmızı çizgi, önce yaya” uygulaması kapsamında Bağcılar'da merkezi noktalardaki yaya geçitlerinin ortasına kırmızı şerit çizildi. Yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler de ellerine fırça alıp Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yla birlikte şeritleri kırmızıya boyadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından tüm yurtta olduğu gibi Bağcılar'da da kırmızı çizgi uygulamasına başlandı. Bu farkındalık çalışması kapsamında Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ ve öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi. Kaymakam Eldivan ve Başkan Çağırıcı, ışıksız yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazılarını kırmızı renge boyadı. Daha sonra fırçalarını eline alan öğrenciler de boyama işlemine devam ederek “Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir” mesajı verdi. İlçenin diğer bölgelerindeki şeritleri ise Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri boyadı.

“Öncelik yayanın mesajını veriyoruz"

Trafik güvenliğinin önemli bir mesele olduğuna vurgu yapan Başkan Çağırıcı, “Kırmızı şeritlerle sürücülere ‘Öncelik yayanın' mesajını veriyoruz. Kırmızıyı gören her sürücü muhakkak durması gerektiğini bilecek. İstiyoruz ki, trafik konusunda bir sıkıntı yaşamayalım. İlk günkü uygulamada sürücülerin kurallara uyduğunu görmek bizi sevindirdi” dedi.

Etkinlik sonunda trafik polisleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.