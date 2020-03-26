Bağcılar pazarlarında seç-al yasağı denetimi

Ticaret Bakanlığının pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından semt pazarlarında korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında pazarcıya eldiven ve maske takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşlara da seç-al yasaklandı. Bağcılar'da semt pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlarda seç-al yapılmaması yönünde uyarı levhaları konuyor. Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki 20 pazarı dolaşarak esnaf ve vatandaşları uyarıyor. Ekipler tezgahlara, ‘Sağlığınız bizim için önemli, lütfen el sürmeyin” yazılı küçük uyarı levhaları asıyor. Seç- al yönteminin kaldırılması üzerine rastgele ürün doldurmaya alışık bazı müşteriler pazarcılar tarafından uyarıldı. Zaman zaman aralarında küçük münakaşaların yaşandığı görülse de pazarcılar herkesin sağlığı için getirilen kurala uymaları gerektiğini söyledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bakanlık tarafından alınan kararı uyguladıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın ve pazar esnafımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bundan böyle sebze ve meyveler esnaf tarafından hijyenik bir şekilde müşteriye sunulacak” dedi.