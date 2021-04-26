Bağcılar polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Ekipler, son yapılan operasyonlarla birbirinden farklı yaklaşık 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 11 kişi de gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İlçe genelinde uyuşturucu madde satışına ve kullanımına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler geçtiğimiz günlerde çeşitli adreslere yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve bu maddelerin satışını yapan kişiler yakalandı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır ve ham madde olarak yaklaşık 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalar da uyuşturucu madde satışından kazanılan Bir miktar paraya da polis ekipleri tarafından el konuldu. Yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 11 kişi ise işlemleri yapılmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan ve işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edildi.