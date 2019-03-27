Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir amfitiyatroya kavuşuyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar'ı 1513 kişilik kapasitesi bulunan bale, konser, sinema ve tiyatro gibi sanat gösterilere ev sahipliği yapacak “Rüya Şehir” konseptinde bir amfi tiyatroya kavuşturuyor.

AK Parti'den üçüncü kez aday olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni döneme damga vuracak bir projeyle geliyor. Bağcılar'da kültür ve sanat altyapısına katkı sağlamak amacıyla modern ve kullanışlı devasa bir amfi tiyatro inşa edilecek.

Yakın zamanda hayata geçecek olan amfi tiyatroda 2 bodrum kat, zemin ve teras katı bulunuyor. İçinde 147 kişilik sinema salonu, 216 kişilik konferans salonu, 950 kişilik amfi tiyatro salonu, 200 kişilik restoran, sergi, sahne ve fuaye alanı bulunan amfi tiyatro, bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak. İlçeyi bir Rüya Şehri haline getirecek 1513 kişilik kapasiteli amfi tiyatroda bale, konser, sinema, tiyatro, konferans ve söyleşi gibi sanat gösterileri düzenlenecek.

“Bu mekan bölgenin kültür ve sanat ihtiyacını karşılayacak”

Mimarisinin güzelliğiyle görenleri büyüleyecek şekilde tasarlanan binanın çatısı açılır kapanır sisteme sahip olacak. Vatandaşlar, yazları açık havada, kışları ise yağmurdan ve soğuktan korunarak keyifli zaman geçirecek. Binanın çevresinde çiçek ekimi, peyzaj ve çevre düzenlemesi de yapılacak. 340 araçlık otoparkı da bulunan amfi tiyatroya gelenler, park sorunu yaşamayacak.

Bağcılarlılara amfi tiyatro gibi bir eseri kazandıracak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Çağırıcı, “Bağcılarımızı yarınlara taşıyacak güçlü bir eseri ilçeye kazandıracağız. Amfi tiyatro binasının zeminden çatısına kadar her katında ayrı bir etkinlik gerçekleşecek. Kültür adına her şey olacak. Bu mekan bölgenin kültür ve sanat ihtiyacını karşılayacak” dedi.