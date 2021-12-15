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Bağcılar'a bir Gençlik Merkezi daha

Bağcılar Müftülüğü ortaokul, lise ve üniversite gençlerine hitap eden kitap kahve formatında Gençlik Merkezi’ni hayata geçirdi.

Bağcılar Müftülüğü ortaokul, lise ve üniversite gençlerine hitap eden kitap kahve formatında Gençlik Merkezi'ni hayata geçirdi. Açılışa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençlerin kaliteli zaman geçireceği çok güzel bir mekan. İlçemize hayırlı olsun” dedi.


Bağcılar Belediyesi Kazımkarabekir Mahalle Konağı, Bağcılar Müftülüğü tarafından Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü. Kitap kahve formatında hazırlanan Gençlik Merkezi'nin açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Müftüsü Celal Büyük ve öğrenciler katıldı.


Film günleri yapılacak


Gençlik Merkezi'nin gençlerin uğrak yeri olacağını söyleyen Çağırıcı, “Gençlerin kaliteli zaman geçireceği çok güzel bir mekan. Yıldıztepe Mahallesi'ndeki merkezimizden sonra ikinci bir gençlik merkezi gençlerimizin hizmetine sunduk. İlçemize hayırlı olsun. Çocuklarımız burada kitap okuyup dinlenmenin yanında arkadaşlığı ve paylaşmayı da öğrenecek” dedi. İki katlı binada çay, kahve ikramları eşliğinde kitap okunabilecek, kütüphanenin yanında film günleri ve sohbet başta olmak üzere etkinliklerin yapılacağı salon da bulunuyor.

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