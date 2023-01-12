Bağcılar'da 15 bin 973 sokak hayvanı tedavi edildi

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde bir yıl içinde 15 bin 973 sokak hayvanının muayene ve tedavisi yapıldı. Hekimler tarafından tedavi ve bakımları yapılan can dostlar iyileştikten sonra gönüllülere sahiplendirildi.

Bağcılar'da sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 16 yıl önce kurulan Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi, çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Can dostlar İstanbul'un en büyük barınaklarından biri olan tesiste, modern ve ileri teknolojik yöntemler ile tedavi ediliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, 3'ü veteriner hekim ile 2'si tekniker olmak üzere toplam 27 kişilik uzman personelin görev yaptığı barınakta ilçede yaşayan sahipsiz kedi ve köpeklerin aşıları, çip takımı, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, muayenesi yapılıyor. Diş tedavisinden ameliyata kadar tüm tedavileri yapılan hayvanlardan durumu ağır olanlar, küvöz biçimindeki yoğun bakım ünitelerinde müşahede altında tutuluyor. Hayvanların sağlık durumları düzenli kontrol edilirken aşıları da eksiksiz yapılıyor. Tüm tedavi ve cerrahi müdahale için gerekli olan ilaç, malzeme ve mamalar depolarda saklanıyor.

EBYS üzerinden de takip ediliyor

Yoğun geçen 2022 yılında 9 bin 324'ü muayene, 2 bin 517'si cerrahi operasyon, 1927'si teşhis ve görüntüleme işlemi, 622'si mikroçip uygulaması, 541'i kuduz aşısı, 23'ü de müşahede altına tutulan olmak üzere toplam 15 bin 973 sokak hayvanı tedavi edildi. Sağlık kontrolleri ve muayeneleri yapılanlardan 150 tanesi sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Sahiplendirilen hayvanların durumu ise Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden takip ediliyor.

“İlçemizde can dostlarımız güven içinde yaşıyor”

Sokak hayvanların sağlığı ve rahatı için her türlü detayı düşündüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İlçemizde can dostlarımız güven içinde yaşıyor. Onları barınağımızda en iyi şekilde ağırlıyoruz. Hem tedavilerini yapıyor hem de yeni hastalıklarının önüne geçiyoruz” dedi.

Öte yandan barınak dışında sokak hayvanları için park ve bahçelerdeki besleme noktalarına mama dağıtımları da yapılıyor.