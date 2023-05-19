Bağcılar'da 19 Mayıs doyasıya kutlandı

Bağcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda pop müziğin ünlü sanatçısı Oğuzhan Koç sahne aldı. Gençler sanatçı Koç'un sevilen şarkıları ile 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ünlü sanatçı Oğuzhan Koç konser verdi. Mahmutbey Stadyumu'nu dolduran gençler, Koç'un şarkılarıyla 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Meydanda toplanan binlerce müziksever, ellerindeki Türk bayraklarıyla adeta yerinde duramadı. Renkli anların yaşandığı konsere Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

“Sevgili genç kardeşlerim ülkemize güvenin, kendinize güvenin”

Konser alanına Togg'la gelen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu alanda özellikle gençlerimiz adına önemli çalışmalarımızı başlattık. İnşallah yeni kütüphanelerimizle, gençlik merkezlerimizle, kültür merkezlerimizle, parklarımızla, bahçelerimizle, spor sahalarımızla gençlerimizin güvenle doyasıya vakit geçirecekleri alanları oluşturacağız. Sevgili genç kardeşlerim ülkemize güvenin, kendinize güvenin özellikle özgüveninizi asla yitirmeyin. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin. Bunu böyle bilin diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.