Bağcılar'da 20 bin kap aşure ikram edildi

Muharrem ayında sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 22 mahallede 20 bin kap aşure ikram edildi. Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günü olan ‘Aşure Günü' dolayısıyla Bağcılar'da geleneksel hale gelen "Aşure İkram" programı bu yıl da düzenlendi. Bağcılar Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda organize edilen etkinlik çerçevesinde öncelikle kazanlarda içinde çeşit bakımından zengin malzeme yer alan aşure pişirildi. Daha sonra pişirilen aşureler sırayla ilçe sakinlerine dağıtıldı. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. Başkan Çağırıcı kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti.

“Komşuların aşureleri birbirlerine ikram ettiği, güzel kardeşliklerin oluştuğu günleri yaşıyoruz”

Kerbela şehitlerini rahmetle andığını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kerbela olaylarının yıl dönümündeyiz. Bir kez daha Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum. Rabb'im bir daha böyle acı olayları yaşatmasın. Kardeşin kardeşi öldürdüğü ve insanlık tarihinin yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen unutmadığı bir olay. Bu vesile ile birlik ve beraberliğin daha güzel noktalara taşınması adına, komşuların evlerinde pişirdikleri aşureleri birbirlerine ikram ettiği, güzel kardeşliklerin oluştuğu günleri yaşıyoruz. Belediye olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğimizi de bugün burada gerçekleştiriyoruz. Bağcılarlı komşular bu noktada çok duyarlı. Bağcılar'ın dört bir tarafında aynı etkinlikler bireysel ve dernekler olarak da devam ediyor” diye konuştu.

“Komşularımızla birlikte beraberce paylaşıyoruz”

Her sene evlerinde aşure yapıp paylaştıklarını ifade eden Kezban Özdemir, “ Öncelikle Allah kabul etsin diyeyim. Çok güzel bir etkinlik. Biz de sıraya girdik. Şu an biraz heyecanlıyım ve yorgunum. Her sene evimizde yapıyoruz. Komşularımızla birlikte beraberce paylaşıyoruz “ dedi.

“Güzel bir gelenek”

İlk defa Bağcılar'da böyle bir etkinliğe katıldığını söyleyen Hacı Gürsel, “ Allah kabul etsin. Güzel bir şey. Her yıl evimizde yapılıyor. Aşure ayında komşulara dağıtırız. Güzel bir gelenek. Ben daha evvel Zeytinburnu'ndaydım. Bu sene ilk defa buradayım. Çok beğendik “ dedi.