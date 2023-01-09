Bağcılar'da 20 yaşındaki genç alkolün etkisiyle bir binada yangın çıkardı

Bağcılar'da bir binanın giriş katında çıkan yangını gerçekleştiren şahıs, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen 20 yaşındaki şahsın çıkardığı yangın sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın, 4 Ocak tarihinde saat 04.00 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında çıkmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda olayı S.A. (20) isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıs, 6 Ocak tarihinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın olay günü alkollü olduğu ve alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ayrıca şahsın, 3 farklı konudan toplam 17 suç kaydı ile “Hırsızlık” ve “Basit Yaralama” suçlarından aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı kamerada

20 yaşındaki S.A. isimli şüpheli, alkolün etkisiyle Bağcılar'da bir binanın giriş katında çıkardığı yangın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıs elindeki bidonla binanın giriş katına yürüdüğü ardından bidondaki yanıcı maddeyi giriş kattaki dairenin çevresine döktüğü ve yangını çıkardığı görüldü.