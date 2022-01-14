Bağcılar'da 27 tehlikeli köpek kayıt altına alındı

"Yasaklı ırk" olarak belirlenen köpeklerin, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması işlemleri bugün sona erdi. Bağcılar'da şimdiye kadar 27 köpek kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar listesine dahil edildiği açıklanmıştı. Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada; yasaklı türler olarak nitelen köpeklerin kısırlaştırılması ve mikroçip uygulaması için son günün 14 Ocak olduğunu hatırlatarak ilçedeki hayvan sahiplerini uyarmıştı.

Sisteme kayıt yaptırmayanlara ceza

Bu ırkların kısırlaştırılması, aşılarının yapılması, mikroçip ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kayıt altına alınma süresi bugün sona erdi. Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şu ana kadar 27 yasaklı ırk kayıt altına alındı. Sisteme kayıt işlemi yaptırmayan köpek sahiplerine 14 bin 982 lira, söz konusu hayvanları hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine ise 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.