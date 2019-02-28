Bağcılar'da '28 Şubat Postmodern Darbesi' paneli

28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 22' inci yılında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen panelde 28 Şubat'ın perde arkası ve bugüne yansımaları konuşuldu. Kendisi de darbe mağduru olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, “28 Şubat davasında yargılanan paşaların 15 Temmuz'la ilgili de yargılanması gerekir. 15 Temmuz darbesinin yapılabilmesi için zemini hazırlayan onlardı. Şehitlerimizin de hesabının sorulması gerekir. Bunu bile bile yaptılar bundan adım gibi eminim” dedi.

Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 22'inci yılı sebebiyle Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Imam-Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği (BAGİMDER) tarafından bir panel düzenlendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa dönemin tanıkları, mağdurları ve gençler katıldı.

“Bu ülke inşallah o dönemleri bir daha da görmeyecek”

Açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Türk siyasi tarihinde yönetimleri getirenlerin ve götürenlerin bir usulü olarak yapılan bir darbeydi. Her dönemi kendine göre planlayanlar, Sağcı-solcu, Türk-Kürt ve Sünni-Alevi çatışmasıyla farklı bir noktaya bu işi götüreceklerdi. Rabbime hamdolsun ki ülkemizde buna müsaade edilmedi. Bu ülke inşallah o dönemleri bir daha da görmeyecek” dedi.

“Türkiye'nin aynı durumlara düşmemesi için gereken neyse onu yapmak zorundayız”

Programın moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, “Ben de 28 Şubat mağduruyum. O dönemlerde Milli Gazete'nin başındaydım. Özel hayatımın yanında gazetenin sorumlusu olarak da mağduriyet yaşadım. Biz bugün bu anlatılanlardan ders çıkarmak ve bir daha Türkiye'nin aynı durumlara düşmemesi için gereken her neyse onu yapmak zorundayız. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa fikir sahibi olmak durumundayız” diye konuştu.

“İzlerini temizlemek için de hala uğraşıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyken tanıştığı darbeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Beşinci sınıfta bir öğrenciyken bir anda kendimi Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde devleti bölmek ve irticacı olmakla suçlanıp idamla yargılanan bir kişi olarak buldum. Yaşanan acılar ve bedeller var ama haklı olduğumuz için bu darbenin başarılmasına izin vermedik. İzlerini temizlemek için de hala uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“28 Şubat davasında yargılanan paşaların 15 Temmuz'la ilgili de yargılanması gerekir”

Kendisi gibi başörtülü kızların okuldan atılırken FETÖ'cü kızların başını açıp okula gittiğini belirten Usta, “Onlar ilerlediler, yargıda iyi yerlere getirildiler ve önemli makamlar verildi” dedi. Usta, 28 Şubat ile 15 Temmuz arasında kurduğu bağı şöyle açıkladı: “28 Şubat davasında yargılanan paşaların 15 Temmuz'la ilgili de yargılanması gerekir. 15 Temmuz darbesinin yapılabilmesi için zemini hazırlayan onlardı. Şehitlerimizin de hesabının sorulması gerekir. Bunu bile bile yaptılar bundan adım gibi eminim”.

“28 Şubat dünyadaki bütün Müslümanlara yönelik bir savaş ilanıdır”

28 Şubat'ın 1990'da başladığını belirten Avukat Cüneyt Toraman ise “17 yılık bir darbe sürecinden bahsediyoruz. Türkiye siyasi tarihinde en uzun süren darbelerden bir tanesi. 1000 yıl sürmesini hesaplıyorlardı. 28 Şubat darbesinin özü komünizmin çökmesine dayanıyor. Komünizm çökünce Amerika boşlukta kaldı düşman lazımdı. 1989'da komünizmi temsil eden kırmızının yerine İslam'ı temsil eden yeşili koydu. Aslında postmodern bir haçlı seferi. 28 Şubat darbesi küresel bir darbedir. Bu darbe dünyadaki bütün Müslümanlara yönelik bir savaş ilanıdır. İslam'ı yaşam alanından silmeye çalıştılar. Bu amaçla yapıldı. En az 24 milyon mağduru var 28 Şubat darbesinin” dedi.

Program sonunda katılımcılar, kültür merkezinde açılan Dönemin Gazete Manşetleri Sergisi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sergisi'ni gezdi.