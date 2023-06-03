Bağcılar'da 2'nci kitap fuarına görkemli açılış

Bağcılar'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı görkemli bir törenle açıldı. Fuarda kitap alan vatandaşlar alana yerleştirilen kumbaralara kitaplarını atarak, deprem bölgesine kitap bağışında bulunma imkanı yakaladı.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı, bugün kapılarını kitapseverlere açtı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan kitap fuarına; Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. 9 gün boyunca sürecek fuarda 57 yayınevi kitaplarını sergilerken tanınmış yazarlar söyleşi yapacak. Etkinlikte aralarında Yusuf Kaplan, Nedim Şener, Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Pelin Çift, Hulki Cevizoğlu ve Bekir Develi gibi ünlü isimler de okurlarıyla bir araya gelecek. Meydandaki fuar alanına çocuklar için platform kuruldu. 9 gün süresince burada atölye çalışmaları yapılacak. Açılışa katılan miniklere meyve ikramında da bulunuldu.

"Hayatın en önemli beslenme alanlarından biri kitap"

Fuar ile ilgili konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün burada 7'den 70'e vatandaşlarımıza hitap eden kitaplar ile vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Okuma oranının artmasını hedefliyoruz, bu fuarlar ile daha da artmasını hedefliyoruz. Özellikle yayınevlerine teşekkür ediyorum oldukça yoğun bir ilgi gösterdiler. 58 yayınevi burada şu anda. Geçtiğimiz yıl ilk kitap fuarımızı göreve geldikten aylar sonra kısa sürede gerçekleştirmiştik. Deprem bölgesinde özellikle belediyemiz asla ihmal etmedi, sürekli hatırladı o bölgeleri. Hala orada ekiplerimizin çalışması devam ederken bunun yanında hayatın en önemli beslenme alanlarından biri olan kitaptır bunu ihmal etmemek adına fuarımıza bu alanı yerleştirdik ve onlara katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.