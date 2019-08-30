Bağcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Bağcılar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda saat 09.00'da düzenlenen törene Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Garnizon Komutanlığını temsilen Muhabere Albay Yahya Acar, İlçe Emniyet Müdürü, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, ilçe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kurum ve kuruluşların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla kutlama töreni başladı. Çelenk sunumunun ardından tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama, kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

“Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yayınladığı mesajda “Türk Milleti'nin 1071'de Malazgirt'te ortaya koyduğu yüksek ruh ve şuur 30 Ağustos'ta da kendini göstermiştir. Bu zafer, milletimizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere milli birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu göstermiştir. Bugün bizlere düşen de bu kardeşlik ruhunu korumak ve güçlendirmektir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Tarihi şanlı zaferler ve destanlarla dolu milletimizin de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum” dedi.