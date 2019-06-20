Bağcılar'da 30 bin öğrenci yaz spor okullarına “Merhaba” dedi

Bağcılar Belediyesi 16'ıncı Yaz Spor Okulları sezon açılışı eski Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşti. Yaz okullarında yaklaşık 30 bin öğrenci 29 tesiste 112 eğitmen eşliğinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında eğitim alacak.

Sağlıklı, güçlü ve başarılı bir nesil yetişmesini sağlamak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 16 yıl önce hayata geçirilen Yaz Spor Okulları, yeni sezona merhaba dedi. 16. sezonun açılışı nedeniyle Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda bir program düzenlendi. Spor kıyafetlerini giyen öğrenciler aileleriyle birlikte tören alanına akın etti. Çocukların ellerinde salladığı Türk bayraklarıyla, tribünler adete kırmızı beyaz renklere büründü. Şarkıların söylendiği çocukların müzik eşliğinde doyasıya eğlendiği ve bayram havasında geçen programa eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da konuk oldu.

Öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Spor gerçekten bizim için çok farklı anlamlar içeriyor. Kardeşçe centilmence mücadele etmenin, birbirine destek olmanın aracı olarak görüyoruz. Hangi branşta olursa olsun takımlar arası rekabet olacak ancak ay yıldızlı bayrağın altında hepimiz biriz beraberiz. Sizlerden yetişecek olan ve milli takımda görev yapacak değerli kardeşlerimizin bu yaz okullarında yetişmesi bizim için çok önemli. Milli bilinçle milli şuurla yetişmeniz; milli ve manevi değerlerimizi bilmeniz bizim için çok önemli. Çünkü sizler yarın müsabakalardan sonra ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek olan bu milletin asil evlatlarısınız” dedi.

Gençlerimiz kamplara devam ederken biz yeni tesisler inşa etmeye devam edeceğiz

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Yıllardır yaptığımız yaz spor okulları her geçen gün heyecanı artarak devam ediyor. Okulların tatil olmasıyla, 30 bin gencimizin katılımıyla yaz spor okullarımız başlıyor. Aynı zamanda binlerce çocuğumuz ve gencimiz için izci kamplarımız da bulunuyor. Yaz spor okullarımız ve kamplarımız devam ederken biz gençlerimiz için yüzme havuzları başta olmak üzere spor tesisleri inşa etmeye devam edeceğiz” şekilde konuştu.

Öğrencileri selamlayan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yeni sezonda öğrencilere başarılar diledi.

Programın sonunda Kılıç ve beraberindeki protokol üyeleri penaltı atışı yaptı. Yaz boyunca 29 tesiste 112 eğitmen 30 bin öğrenciye basketbol, futbol ve voleybol kategorilerinde eğitim verecek.