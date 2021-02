Bağcılar'da 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı

Bağcılar'da yoğun kar yağışı ve şiddetli soğukların yaşandığı günlerde ihtiyaç sahibi 350 vatandaşa gıda yardımında bulunuldu. Gönül Bağı Platformu ekiplerinin hazırladığı gıda paketleri, vatandaşların evlerine kadar teslim edildi.

Bağcılar'da ihtiyaç sahibi 350 vatandaşa, içerisinde ekmek, süt ve meyve bulunan gıda paketi yardımında bulunuldu. Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu tarafından her yıl yürütülen çalışma kapsamında zabıta ekipleri, kar yağışı ve soğuk nedeniyle, dışarı çıkmakta güçlük çeken kimsesiz vatandaşların evlerine kadar giderek gıda paketlerini teslim etti. Vatandaşlar, belediyeye teşekkürlerini iletti.

“Bu zorlu kış şartlarında ekmek, süt ve meyve yardımlarında bulunduk”

Gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim eden Zabıta Memuru Oğuzhan Çakır, “Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu olarak her sene bu şekilde yardımlar gerçekleştiriyoruz. Bu sene 350 vatandaşımıza bu zorlu kış şartlarında ekmek, süt ve meyve yardımlarında bulunduk. Vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz ve bu şekilde yardımlarınızı sağlıyoruz. Belediyemiz ile iletişime geçiyorlar. Belediyemizde yaşlı, genç zor durumda olan her vatandaşa yardımlarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Bu kış gününde dışarıya çıkamıyoruz”

Belediyeye teşekkür eden Mehmet Gürbüzer, “Bu kış gününde dışarıya çıkamıyoruz belediyeden Allah razı olsun bize bunları eve kadar getirdiniz” şeklinde konuştu. Yaşlı teyze Cihan Almaz, “Durumum çok iyi değil belediyeden Allah razı olsun” dedi.