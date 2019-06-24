Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mahmutbey Mahallesi 2602 Sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahalleden panik yaşanmasında neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bakırköy, Kocasinan ve Sefaköy itfaiye grupları sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan maddi hasar oluştu.