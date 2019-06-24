İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Bağcılar’da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Mahmutbey Mahallesi 2602 Sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahalleden panik yaşanmasında neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bakırköy, Kocasinan ve Sefaköy itfaiye grupları sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.