Bağcılar'da 65 yaş üstü vatandaşlar için çifte bayram

Bağcılar Belediyesi Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için bayram programı düzenledi. Yaşlı vatandaşlar kolonya ve çikolatalarla karşılandı sosyal mesafeyi koruyarak müzik ve sohbet eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Bağcılar Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların üçüncü kez sokağa çıkma izninin Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesini anlamlı bir güne dönüştürdü. Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Bağcılar'da bulunan Kestane Bahçesi'nde koca çınarlar için 6 saate özel program düzenlendi. Yaşlı vatandaşlar kendileri için hazırlanan banklarda sosyal mesafeyi koruyarak oturarak sohbet etti. Yiyecek ve içecek ikram edilen vatandaşlar müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Programda Uzman Klinik Psikolog Doğan Semih Toy, yaşlı vatandaşlarla sohbet etti motivasyon konuşması yaptı.

“Allah kötülerinden korusun inşallah bu da geçer”

Bugün burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dursun Şen “Çocuklarım Kastamonu'da, Denizli'de var, çocuklarımı görmeye Avcılar'a gidemiyorum. Bu da Allah'ın takdiri Allah kötülerinden korusun bizi” dedi.

Ahmet Çınar ise “Hepimiz sağlıklı olalım uzun ömür yaşayalım saygı sevgi içerisinde önemli olan bunlar teşekkür ederim her şey için. Hastalık türedi hastalıktan dolayı dikkat edip mesafeli olmamız gerekiyor inşallah bu da geçer”