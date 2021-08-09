İhlas Haber Ajansı

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Bağcılar'da 9 yaşındaki kıza taciz zanlısı adliyeye sevk edildi

İstanbul Bağcılar’da 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyet sorgusu tamamlandı.


Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan yabancı uyruklu 17 yaşındaki A.M. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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