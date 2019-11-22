Bağcılar'da aday öğretmenlere onur yemeği

Bağcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bu yıl göreve başlayan sözleşmeli aday öğretmenler onuruna yemek verildi.

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi tarafından yemekli bir program düzenlendi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aday öğretmenler onuruna verilen yemeğe ilçe yöneticileri de iştirak etti. İlk Öğretmenler Günü'nü kutlayan aday öğretmenlerin çok heyecanlı olduğu görüldü. Programın özel konuğu olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Bizler öğretmenler olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirme stratejisiyle çalışıyoruz. Bizler tutum ve davranışlarımızla, bakışlarımızdaki ifadeyle onlara kendilerinin ne kadar değerli olduklarını hissettirmezsek onları hakkıyla yetiştirmemiz mümkün olmayacak. Bizler hem bugünün hem geleceğin beceriyle donanmış ve bu becerileri insanların faydasına kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ama mutlaka ahlaklı çocuklar yetiştirme hedefiyle çalışma durumundayız. Bizim mesleğimiz sadece gelir elde etme sadece hayatımızı idame ettirebileceğimiz bir işin çok ötesindedir” dedi.

"Çok değerli emeklerinizin olacağına inanıyorum"

Yazıcı açıklamasının devamında ise, “Bizler hem bugünün hem geleceğin beceriyle donanmış ve bu becerileri insanların faydasına kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ama mutlaka ahlaklı çocuklar yetiştirme hedefiyle çalışmak durumundayız” dedi. Öğretmenlerin toplumun önderi olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, “Bağcılarımızın daha güzel seviyeye ulaşmasında çok değerli emeklerinizin olacağına inanıyorum. Benim gözümde öğretmen toplumun önderidir. Gençlerin sizin hareketlerinizi örnek alacağını unutmayın. Bunun yanında Bağcılarımızın daha güzel seviyeye ulaşmasında çok değerli emeklerinizin olacağına inanıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak eğitimi birinci önceliklerimiz arasına yer aldık. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

"Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayın"

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ise “Mesleğin başında İstanbul'da çalışıyor olmak büyük avantaj. Kaymakam olarak sizden isteğim hangi okulda olursanız olun gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayın. Sizden en büyük isteğimiz o” diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da Bağcılar'daki aday öğretmenlerle birlikte kadrolu öğretmen sayısının 5 bin 500 olduğunu belirtti. Programın sonunda Öğretmenler Günü'nü kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, aday öğretmenlere çiçek takdim etti.