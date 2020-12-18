Bağcılar'da ağaçlara kış bakımı yapılıyor

Bağcılar'da yıl boyunca yapılan ağaçların bakım ve budama işlemleri kış mevsiminin yaklaşmasıyla yoğunlaşmaya başladı. Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 5 ekip, kasım ayı başından itibaren parklar, nostalji bahçeleri, cadde ve sokaklardaki ağaçları buduyor. Ekiplerden bir kısmı sepetli vinçle havadan diğer kısmı ise uzatmalı motorlu testere ile yerden ağaçların dallarını kesiyor. Görevliler özellikle yol kenarlarında kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanmasına öncelik veriyor.

13 bini aşkın ağaç budandı

Bunun yanında ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda özel alanlarda gerekli kontrollerin ardından budama işlemleri ücretli olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl boyunca süren budama işlerinde 13 bini aşkın ağaç ile 70 bine yakın gül ve çit bitkisinin form budaması yapıldı.

Tehlikeleri ortadan kaldırıyoruz

Kış mevsimi öncesi ağaçların bakımlarına ağırlık verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Her yıl bu günlerde ilçemizdeki ağaçlara bakım ve budama yapıyoruz. Böylece hem ağaçların gelişimini kuvvetlendiriyor hem de yaya ve araçlar için olası tehlikeleri ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca bakım sonrası göz estetiğine uygun bir görüntü de oluşuyor” dedi.

2020 Kasım ayında başlayan budama çalışmaları 2021 Mart ayına kadar tüm hızıyla devam edecek.