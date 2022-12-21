Bağcılar'da aile hekimini darp eden zanlı adliyeye sevk edildi

Bağcılar'da bulunan aile sağlığı merkezinde doktoru darp eden zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

Bağcılar Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde dün saat 15.00 sıralarında Yasin İ. (28) isimli şahıs muayene olmayacağı halde aile sağlığı merkezine geldi ve bir kaç kez tuvalete girip çıkarak şüpheli hareketler sergilemişti. Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Mahmut Doğan (55) ise şahsı uyardı ancak Yasin İ. doktorun uyarısına tehditle karşılık vermemişti. Doktor Doğan ise alt kata indi ve görevlilerden polis çağırmalarını istemişti. Şüpheli şahıs, tam kapıdan çıkacağı sırada Dr. Mahmut Doğan'a yumruklarla saldırmıştı. Doktor, sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçmaya çalışan saldırgan Yasin İ., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bugün Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi'nde işlemleri biten zanlı adliyeye sevk edildi.

Saldırgan Yasin İ. emniyette verdiği ifadesinde, “16:00 sıralarında Çınar Mahallesi 842. Sokak üzerinde bulunan Çınar Aile Sağlık Merkezini yürürken gördüm ve içeride lavaboya girmek istedim. İkinci katına çıkarak lavaboya girdim. Ben lavaboda 5 dakika küçük abdestimi yaparak çıktım. Sonrasında tekrar girerken doktor olduğunu sonradan öğrendiğim şahıs wc önünde bekliyordu. Ardından kalan küçük abdestimi yaparak 1 dakika sonra tekrar çıktığımda doktor şahıs bana "Sen kimsin?" diye sordu. Bende vatandaş olduğumu devletin yeri olduğunu lavaboya kullandığımı söyledim. O da bana "Bura devletin yeri değil, buranın kirasını ben ödüyorum. Benden izin almadan girmeyeceksin" dedi. Benimle dalga geçtiğini düşünerek arkamı dönerek aşağı indim. O da benimle beraber aşağı kata doğru bana polis çağıracağını söyleyerek gitmememi söyledi” dedi.

Montumu tutarak geri doğru çekti montum yırtıldı diyen Yasin İ., “Bende tam yine arkamı dönüp çıkarken benim sırtımdan montumdan tutarak geri içeriye doğru çekti. Montum yırtıldı. Bende o can havliyle bir iki defa yumruk attığımı hatırlıyorum, Sonrasını hatırlamıyorum. En son polislerin gelerek beni aldığını hatırlıyorum. Kamera kayıtları da beni destekler” ifadelerini kullandı.