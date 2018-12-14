Bağcılar'da akaryakıt istasyonunda soygun

Bağcılar'da akaryakıt istasyonuna elinde silah ve yüzlerinde kar maskesi ile gelen 5 şüpheli, çelik para kasasını alarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, saat 04:30 sıralarında Bağcılar İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ellerinde silah olan ve yüzleri kar maskesi bulunan 5 kişi, benzin istasyonuna girerek çalışan bir kişiyi tehdit ederek silahıyla etkisiz hale getirdi. Daha sonra içeriye giren yüzü maskeli şahıslar akaryakıt istasyona ait olan çelik para kasasını arabaya koydu. Çelik para kasasını alan 5 şüpheli geldikleri arabayla olay yerinden kaçtı.

Polis, güvenlik kameralarını inceledi

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalışanların ifadelerine başvuran polis ekipleri, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, ellerinde silah ve yüzlerinde kar maskesi bulunan 5 kişi beyaz bir otomobil ile akaryakıt istasyonuna geliyor. Market önünde duran araç içerisinden inen şahıslardan biri akaryakıt istasyonu çalışanını tehdit ederek silahla etkisiz hale getiriyor. Ardından içeriye giren 3 şüpheli çelik para kasasını arabanın bagajına koyarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis, şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.