Bağcılar'da annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi

İstanbul narkotik polisi tarafından Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi'nde düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu seminerde çocukların ve gençlerin uyuşturucuya karşı nasıl korunacağına yönelik bilgiler verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Bağcılar'da kadınlara yönelik seminer verildi. Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi'nde düzenlenen seminere Bilgi Evi'nde eğitim gören çocukların anneleri katıldı. Seminerde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, uyuşturucuyla mücadele farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri içeren projenin hedef kitlesinde olan anne ve anne adayı yetişkinlere sunum yaptı. Uzman ekipler, uyuşturucu maddenin tanımı, çeşitleri, zararları, gençlere ulaştırılma yolları ve polisin operasyonlarını anlattı. Annelere büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen konuşmacılar, çocukla sağlıklı iletişim kurmalarının ve takibinin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Uyuşturucu konusunda merak ettikleri bütün sorulara cevap bulan kadınlar, program için teşekkür etti.