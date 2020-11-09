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Bağcılar'da araç dereye uçtu

Bağcılar’da kırmızı ışıkta geçen alkollü şahıs bu sırada yola çıkan araçlara çarpmamak için aracının direksiyonunu kırınca dereye uçtu.

Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen alkollü şahıs bu sırada yola çıkan araçlara çarpmamak için aracının direksiyonunu kırınca dereye uçtu.



Kaza Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Ferhat Atılgan isimli şahıs kırmızı ışıkta hızlı bir şekilde geçti. Bu sırada diğer yönden araçların caddeye çıktığını gören şahıs araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ardından önce kaldırıma çarpan şahıs, daha sonra Tavukçu deresine uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koşarken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan kazayı gören diğer sürücülerin araçlarından inerek kazayı seyretmesi de bu kadar da olmaz dedirtti.

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