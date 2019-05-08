Bağcılar'da bankaya para yatıran iş adamını gasp etmeye çalıştılar

Bağcılar'da bankadan çektiği 1 milyon TL'sini bir başka bankaya yatırmaya giden iş adamını takip eden zanlılar, silahla gasp etmeye çalıştı. İş adamı ve yakınının silahla karşı koyması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada iş adamı ayağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 3 saldırgan kayıplara karıştı.

Olay saat 14.30 sıralarında Bağcılar Gülbahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Bülent O. sahibi olduğu şirketin parasını bankadan çekerek bir yakını ile beraber ödeme yapmak üzere başka bir bankaya doğru yola çıktı. Bu sırada Bülent O.'yu takibe alan soyguncular, iş adamı ve yakınını ödeme yapacakları bankanın önünde sıkıştırarak silahla gasp etmek istedi. Ancak iş adamı ve yakını saldırganlara silahla direnince, silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmada ayağından yaralanan Bülent O., son bir hamleyle kendisini olay yerinde bulunan bankanın içerisine attı. Bu sırada banka görevlileri de panik butonuna basarak polisten yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 3 saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Ayağından yaralanan Bülent O. hastaneye kaldırılırken tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, saldırganları yakalanması için çalışma başlattı.