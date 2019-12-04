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Bağcılar'da başarılı öğrenciler boğaz turuyla ödüllendirildi

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrencilerden deneme sınavlarında dereceye girenleri boğaz turuyla ödüllendirildi.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerden deneme sınavlarında dereceye girenleri boğaz turuyla ödüllendirildi. İstanbul'un güzelliklerini, tarihini ve kültürel mekanlarını denizden görme imkanı bulan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.


Bağcılar Belediyesi bünyesinden hizmet veren Fatih ve Demirkapı Mahallesi Bilgi Evleri, öğrencilerin daha iyi motive olmasını sağlamak ve çalışmalarını teşvik etmek amacıyla sınıflar arasında deneme sınavı yapıldı. Öğrencilerin ter döktüğü sınavlarda başarılı olan 50 öğrenci için İstanbul Boğazı gezisi düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde Üsküdar'dan vapura binen çocuklar, Boğaz'ın masmavi sularında Ortaköy'den Emirgan'a, Sarıyer'den Beykoz'a kadar Boğaziçi'nin tüm güzelliklerini seyretme imkânı buldu. Bilgi evleri çocukları; Kız Kulesi, Boğaz'ın her iki yakasındaki tarihi köşk ve yalılar, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Rumeli ve Anadolu Hisarı gibi tarihi mekanları yakından görme fırsatı buldu.



Boğaz turunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi


Öğrenciler bir taraftan İstanbul'un tarihi dokusuna yakından şahitlik ederken diğer taraftan bol bol stres attılar. Boğazın vazgeçilmezi olan martılara simit atma geleneğini çocuklar da yerine getirdi. Minikler, yedikleri simidin yarısını da martılarla paylaştı. Keyifli geçen Boğaz turunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi. Mutlulukları gözlerinden okunan Bilgi Evleri öğrencileri, “Harika bir gün geçirdik. Gezi sayesinde İstanbul'un birçok tarihi, kültürel ve dini yerlerini gezme imkanı bulduk. İstanbul denizden bakınca daha bir başka güzelmiş. Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı ve değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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