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Bağcılar'da bir kişi açık alanda başından vurulmuş şekilde bulundu

Bağcılar’da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu.

Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu.


Olay, bu akşam saat 22.45 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Mahallesi'ndeki boş arazide S.Ö. adlı bir erkeğin silahla başından vurulmuş şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hareketsiz bir şekilde yerde yatan erkeğin başından vurularak ölmüş olduğunu tespit etti.


Olay yeri inceme ekipleri ve savcı ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerden sonra ise vurularak ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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