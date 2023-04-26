Bağcılar'da Bitlis Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından Bitlisli vatandaşların ekseriyetinin yaşadığı Demirkapı Mahallesi'nde yapılan Bitlis Konağını hizmete açtı. Ahlat taşından yapılan bina, Bitlis kültürünü yaşatacak etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bağcılar Belediyesi nostalji bahçelerinden biri olan Ceviz Bahçesi'nin içine inşa edilen Bitlis Konağı'nın açılışını yaptı. Programa; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bilkon Bitlis Dernekler Federasyonu Başkanı Selim Korkmaz ve Demirkapı Mahallesi sakinleri katıldı. Ahlat taşından yapılan iki katlı tesisin bahçesinde ise 63 adet ceviz ağacı, 10 adet süs eriği ağacı, çocuk oyun grubu, piknik masaları, spor aletleri, yürüyüş parkuru ve süs havuzu bulunuyor. Öte yandan hizmete açılan bina, Bitlis kültürünü yaşatacak etkinliklere ev sahipliği yapacak.

“Bitlis'imizin ülkemize kazandırmış olduğu yeni Fuat Sezgin'ler, Kamuran İnan'lar, ve Saidi Nursi'ler yetişecek”

Bitlis'in önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bitlisli kardeşlerimle, dostlarımla çocukluğu geçirdiğim bu güzel mahallede bu güzel bölgede hayırlara vesile olacak kıymetli bir binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada oluşturacağımız kütüphanelerimizle, sosyal faaliyetlerimizle Bitlis'imizin ülkemize kazandırmış olduğu yeni Fuat Sezgin'ler, Kamuran İnan'lar, ve Saidi Nursi'ler yetişecek” dedi.