Bağcılar'da Çağrı Merkezi, 10 yılda 2 milyon 302 bin çağrıya cevap verdi

24 saat aktif olan merkeze rutin taleplerin yanı sıra Gaziantep'te yolda kalan bir sürücünün çekici yardımı istemesi gibi çok ilginç istekler de geliyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve sorunları kısa sürede çözebilmek amacıyla 2012 yılında kurulan Çağrı Merkezi, 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Gece gündüz görev başında olan personel, telefon ve Whatsapp üzerinden gelen çağrılara cevap veriyor.

En yoğun gün pazartesi en sakin pazar

Geçen 10 yıl içinde Çağrı Merkezi'ne toplam 2 milyon 302 bin 654 çağrı geldi. Yıllara göre dağılımda 361 bin görüşmeyle en çok çağrıya 2020 yılında bakıldığı ortaya çıktı. Bu sayının diğer yıllara göre yüksek olmasında pandemi şartlarının etkili olduğu belirtildi. 303 bin 533 çağrının alındığı geçen sene en yoğun ayın mayıs en az görüşmenin yapıldığı ayın ise aralık olduğu ortaya çıktı. Günlerde ise büroda en yoğun pazartesi en sakin ise pazar geçiyor.

İlginç diyaloglar yaşanıyor

İlçe sakinleri, kendileri ve sokak hayvanları için de belediyeyi arayarak sorunların en kısa zamanda çözülmesini istiyor. Yapılan görüşmelerin ardından konu, ilgili birime yönlendirilerek yetkililerce hemen işlem başlatılıyor. Çağrı Merkezi'ne gelen telefonlarda görevlilerle ilginç diyaloglar da yaşanıyor. İlçe dışından ağaç budama ve kar yağışı nedeniyle yolları açma talebi gelirken Gaziantep'ten arayan bir sürücünün yolda kaldığını söyleyip çekici hizmeti istemesi de bir diğer ilginç arama olarak kayıtlara geçti.