Bağcılar'da çocuklar masa tenisiyle stres atıyor

Bağcılar'da 9-15 yaş arası çocuklar okuldan sonraki zamanlarını Göztepe Spor Kompleksi'nde masa tenisi oynayarak değerlendiriyor. Çocuklar bu sayede hem pinpon topuyla günün yorgunluğunu ve stresini atıyor hem de arkadaşlarıyla kaynaşarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Bağcılar Belediyesi 9 - 15 yaş arası çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz masa tenisi kursu açtı. Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen kursa şimdiye kadar ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden olmak üzere 50 kişi kayıt yaptırdı. Okul çıkışı spor salonunda bir araya gelen çocuklar, antrenör Kadir Baran'ın anlattıklarını birebir uyguladı. Koşu ve gerdirme hareketleriyle vücutlarını ısındıran minik sporcular daha sonra ellerine raketleri ve pinpon topunu alıp masa başına geçti. Çocuklar, Baran'ın verdiği taktiklerle kondisyon, raket tutuşu, savunma, düz top, kesik top, servis atımı gibi teknik bilgileri öğreniyor. Pinpon toplarının seslerinin yankılandığı salonda çocuklar, kendi aralarında eğlenceli maçlar da yapıyor.

Fiziksel ve zihinsel gelişim sağlıyor

İlçedeki bütün çocukları masa tenisinde buluşmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: “Bu sporla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bir yandan kötü alışkanlıklardan uzaklaşırken bir yandan da sağlıklı yaşama yönlendiriyoruz. Düzenli oynandığında fiziksel ve zihinsel gelişime de olumlu katkılar sağlıyor. Meraklı olan çocuklarımızı salonlarımıza bekliyoruz” dedi.

Masa tenisi kursu her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü saat 16.00-19.00 arasında veriliyor.