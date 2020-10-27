Bağcılar'da Cumhuriyet Bayramı'na özel satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Hibrit Satranç Turnuvası'nın Bağcılar'daki ayağına ev sahipliği yapıyor. 31 Ekim ,1 Kasım tarihlerinde Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi,'nde yapılacak turnuva için öğrenciler, günler öncesinden çalışmalara başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılını özel bir etkinlikle kutluyor. Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerin kısıtlı şartlarda devam ettiği bu dönemde 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Hibrit Satranç Turnuvası düzenlemeye karar verildi. 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde online olarak düzenlenecek turnuvaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü de destek veriyor.

Kıyasıya bir yarışa girdiler

Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen Bağcılar Belediyesi de turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Hem çalışmaları hem de uzaktan erişimle müsabakalara katılabilmeleri için Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nin kapılarını satrançseverlere açtı. Turnuvaya sayılı günler kala kulüp merkezi olarak belirlenen Hasan Nail Canat Bilgi Evi, satranç sevdalısı çocuklarla doldu taştı. Bilgisayar sınıfında zaman geçiren sporcular, turnuvada başarılı olabilmek için şimdiden birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girdi.

Hem zihinsel hem ruhsal gelişim sağlayacak

Satranç sporuna gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bilgi Evimizi bu anlamlı etkinlik için eğitim merkezi haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel satranç turnuvasına bütün gençlerimizi bekliyorum. Turnuva evlatlarımıza hem zihinsel hem ruhsal gelişim sağlayacak. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan turnuvamıza katılım sağlayan sporseverlere başarılar diliyorum” dedi.

Başarılı olanlara kupa ve madalya verilecek

www.istanbul.tsf.org.tr adresi üzerinden başvuruların yapıldığı turnuvada online oyunlar www.chess.com adresinde gerçekleşecek. “Açık” ile “12 Yaş ve Altı” adıyla iki kategoride İsviçre Sistemi'ne göre yapılacak turnuvada ilk üç dereceyi elde eden sporculara kupa ve madalya verilecek.