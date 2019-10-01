Bağcılar'da depremde hasar alan bir bina boşaltıldı

Bağcılar'da 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan bir bina vatandaşların ihbarı üzerine Bağcılar Belediyesine bağlı ekipler tarafından boşaltıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri binada ağır hasar olduğunu belirledi.

Bağcılar Güneşli'de bir binada oturan vatandaşlar 5.8'lik depremin ardından binalarında hasar oluştuğunu belirterek Bağcılar Belediyesine başvurdu. Binaya gelen Bağcılar Belediyesine bağlı ekipler yaptıkları incelemenin hemen ardından binada oturan vatandaşları tahliye etti. Vatandaşlar alabildikleri eşyaları alarak sokağa indi. Binanın hemen yan tarafında bulunan boş araziye eşyalarını indiren vatandaşlar burada beklemeye başladı. Belediye ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler, yaptıkları incelemelerde binanın ağır hasarlı olduğunu tespit etti.

"Bize binaya girmeyin dediler"

Binada depremden öncede küçük çatlakların olduğunu ancak depremden sonra bu çatlakların büyüdüğünü belirten Eşref Yılmaz, “Depremden önce de küçük çatlaklarımız vardı ama depremden sonra büyük çatlaklar ortaya çıktı. Belediyeden ekipler gelerek binaya baktılar ve binayı mühürlediler. Bu sabahta Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer geldi. Binada olan çatlakları gösterdik. Karot örneği almayacak mısınız dediğimizde ise almaya gerek yok her şey ortada dediler. Bize binaya girmeyin dediler. Ama insanlar ne yapacaklar kirada oturanlar var ev bulamıyorlar. Eşimizde, dostumuzda, akrabamızda kalıyoruz ama nereye kadar. Yetkililerden bir açıklama bekliyoruz” diye konuştu.