Bağcılar'da devlet okulundaki kurslara katılan öğrenciler büyük başarı elde etti

İstanbul (İHA) Bağcılar'da bir devlet okulunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yetiştirilen birçok öğrenci bu yıl hem LGS hem de bursluluk sınavında derece yaptı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na giren 217 öğrenciden 34'ü başarılı olarak toplamda 54 öğrenci burs alıyor.

Bağcılar Füruzan Sadıkoğlu Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla destekleme ve yetiştirme kursları açıldı. Bu kurslarda öğretmenlerin de desteğiyle yetiştirilen birçok öğrenci sınavlarda dereceye girdi. Bu sene yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na giren 217 öğrenciden 34'ü başarılı oldu. Öğrenciler ortaöğretim bitene kadar burs almaya hak kazanırken okulda toplamda 54 öğrenci burs alıyor.

Bu yıl yapılan LGS sınavında ise öğrenciler yüzde 0.05, 0.14, 0.68,0.84 ve 1.01 gibi dereceler yaptı. Geçen sene yapılan LGS sınavına giren öğrenciler Kabataş Erkek Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Pertevniyal Lisesi ve Vefa Lisesi'ne yerleşti.