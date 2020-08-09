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Bağcılar'da düğün ve nikah salonlarına denetim

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Bağcılar’da iş yerleri denetiminin ardından hafta sonu düğün salonları denetlendi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Bağcılar'da iş yerleri denetiminin ardından hafta sonu düğün salonları denetlendi. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına göre masa-sandalye düzeni yapılması ve oyunların temassız olması konusunda salon görevlileri uyarıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın son günlerde artan korona virüs vakalarını önlemek için yayınladığı genelge çerçevesinde Bağcılar'da iş yerleri denetiminin ardından hafta sonu düğün salonları denetlendi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve belediye zabıta ekipleri ilçede bulunan 63 düğün ve nikah salonunu denetime gitti. Denetimlerde salon görevlileri, sosyal mesafe kuralına göre masa sandalye düzeni ve oyunların temassız olması konusunda uyarıldı.


Denetimlerde çoğunlukla genelgede belirtilen kurallara uyulduğu görülürken eksikleri olan salonlar uyarıldı. Düğün sahiplerinden de özellikle oyun oynanırken el ele tutulmadan yani halay çekmeyip temassız oyunlar oynamaları istendi. Denetim esnasında düğün veya nikah olmayan salonlara önümüzdeki hafta sonu tekrar gidilecek.

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