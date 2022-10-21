Bağcılar'da engelli bireyler için kurulan 8 adet Erişilebilir Bilim Atölyesi'nin tanıtımı yapıldı

Bağcılar'da Erişilebilir Bilim Atölyesi'nin tanıtımı gerçekleşti. Bilim ve teknolojiyi ihmal etmediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Tanıtımını yaptığımız programımızda 18 ay boyunca 8 atölyede 626 engelli öğrencimizle birlikte çalışma yürüteceğiz. Engelli kardeşlerimizi hayata katmanın yanında, bilim üretmelerine de vesile kılacağız" dedi.

Bağcılar'da, engelli bireyler ile ailelerinin kurs aldığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda hizmete sunulan 8 adet Erişilebilir Bilim Atölyesi'nin lansmanı gerçekleştirildi. 36 farklı branşta bin 600 engelliye aile ortamında kurs imkanı sunulan Engelliler Sarayı'na, teknolojik cihazlarla donatılan 8 bilim atölyesi eklendi. Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa yürüttüğü “Erişilebilir Bilim Projesi” çerçevesinde hayata geçirilen atölyelerde; 3D Tasarım, STEAM 1, STEAM 2, Tekno Girişimcilik, Seramik Çamur, Akıl Strateji Oyunları, Yaşamdaki Matematik ile Tekno Terapi Merkezi bulunuyor.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2 milyon lira bütçeyle engelli vatandaşların bu merkezde bilimle iç içe olmasını hedeflediklerini söyledi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise 18 ay boyunca 626 engelli öğrenciyle 8 atölyede çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

"2 milyon lira bütçeyle engelli kardeşlerimizi, rekabetçiliğin anahtarı olan bilimle iç içe olmasını hedefliyoruz"

Engelli vatandaşların bilimle iç içe olmasını hedeflediklerini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlığımıza bağlı İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçen ve bugün bizleri bir araya getiren erişilebilir projesi, bunlardan sadece bir tanesi. Burada 2 milyon lira bütçeyle, engelli kardeşlerimizin rekabetçiliğin anahtarı olan bilimle iç içe olmasını, iç içe vakit geçirmesini hedefliyoruz. Projede seramikten matematik ve strateji oyunlarına kadar sekiz farklı atölye kuruldu. Böylelikle kardeşlerimiz bilim üretme süreçlerine katılma şansını yakalamış olacaklar. Sağlanan bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"18 ay boyunca 8 atölyede 626 engelli öğrencimizle birlikte çalışmayı yürüteceğiz"

18 ay boyunca 626 engelli öğrenciyle 8 atölyede çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Başkan Özdemir, "Kültür-sanat ve spor alanında göreve geldiğimizden bu yana çok önemli işlere imza attık. Bağcılar'ın gençliğinin yüzünün gülmesi, gençliğe daha güvenli bakması ve kendisini daha iyi bir şekilde ifade etmesi adına önemli çalışmaların altına imzamızı attık. Şunu da ifade edelim, kültür-sanat ve spor demişken bilim ve teknolojiyi de asla ihmal etmedik. Bu açıdan proje ekiplerimiz önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Tanıtımını yaptığımız programımızda, 18 ay boyunca 8 atölyede 626 engelli öğrencimizle birlikte çalışmayı yürüteceğiz. Birçok alanda engelli kardeşlerimizi hayata katmanın yanında öncülük etmelerini ve bilim üretmelerinde vesile kılacağız" ifadelerini kullandı.

Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sanatçı Mustafa Topaloğlu, Sanatçı Özgün Uğurlu, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.