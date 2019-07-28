Bağcılar'da Fuat Sezgin Bilim Merkezi kuruldu

Dr. Fuat Sezgin'in adının verildiği bilim merkezi kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana çalışmalarında gençlere öncelik veren Bağcılar Belediyesi, bilim adamı olmayı düşünen öğrencilere yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi 8D Sinema ve Planetaryum binasının içinde bilim merkezi oluşturuldu. Bilim üssüne ise dünyanın önde gelen tarihçilerinden olan İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adı verildi.

Fuat Sezgin Bilim Merkezi'nde girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda bölüm bulunuyor. Çocuklar okullarda teoriğini gördüğü derslerin bu deney istasyonlarında uygulamasını yapıyor. Ayrıca ressam robot, robot uçak, güneş enerjisi atölyelerinde bireyler, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve düşünce becerilerini geliştirebilme özelliklerini de kazanıyor. Kendilerine verilen malzemelerden icatlar yapan öğrenciler, kendi yapmış oldukları robotları da yanında götürüyor. Bilim merkezi, ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar da sunuyor.

Hafta içi gençlere, hafta sonu yetişkinlere hizmet veriyor

Çocuklar bilim merkezinde bilimi eğlenceye dönüştürüyor. Kimi bisiklet pedalı çevirerek enerjisiyle elektrik üretirken, kimi maddenin dördüncü halini yansıtan plazma kürelerine dokunarak floresan lambayı çalıştırıyor. Öğrenciler, yaptıkları bu uygulamalarla eğlenirken öğreniyor. Hafta içi gençlere açık olan bilim merkezi, hafta sonu yetişkinlere hizmet veriyor.

Daha güçlü bir nesil için çalıştıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Her konuda olduğu gibi bilim konusunda da geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız. Bu anlayışla eğitimin her alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Çocuklarımıza ilham vermek, onları bilime teşvik etmek maksadıyla kurduğumuz bu merkezden geleceğin bilim ve teknoloji dehalarının yetişmesini ümit ediyorum. Çocuklarımızı keyifli ve yararlı zaman geçireceği bilim merkezine bekliyorum" dedi.