Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakası

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un başarısına vurgu yaparak “Yeni Mete Gazoz'lar olacaksınız” dedi.

Hakimiyet ve üstünlüğün sembolü olan Ata sporu okçuluk geleneğini günümüzde canlandırarak toplumda yaygınlaşmasını amaçlayan Bağcılar Belediyesi renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasında Bağcılar Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluğu takımı kendi içinde yarıştı. 8-18 yaş grubundaki 53 sporcu, Yıldız Bayanlar, Yıldız Erkekler, Gençler ve Karma Minikler kategorilerinde mücadele etti. Nefes kesen gösteriyi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve sporcuların aileleri de izledi.

Ailelerinizi de tebrik ediyorum

Davetlilerin heyecanla ve keyifle izlediği yarışmada 4 kategoride dereceye girenler ödüllendirildi. Çağırıcı ile Yılmaz, birincilere kupalarını, ikinci ve üçüncülere de madalyalarını takdim etti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan milli sporcu Mete Gazoz'un başarısını örnek gösteren Başkan Çağırıcı, “Sizleri ve ailelerinizi de tebrik ediyorum. Çünkü sizi yalnız bırakmadılar ve heyecanınızı paylaştılar. Artık okçuluk Türkiye'de her geçen gün ilerlediği gibi Bağcılar'da da ilerliyor. İnşallah sizler yeni Mete Gazoz'lar olacaksınız” dedi.

Yarışmada ilk 3'e girenler şöyle sıralandı:

Yıldız Erkekler,

1. Sefa Toptaş

2. Oğuzhan Karadağ

3. Yavuz Onur

Yıldız Bayanlar,

1. Sare Öztürk

2. Elif Zehra Gözübüyük

3. Fatma Şahin

Gençler,

1. Merve Kocamaz

2. Cansu Dere

3. Esengül Durak

Karma Minikler,

1. Eymen Hazar Kaya

2. Zeynep Yıldız

3. Melek Ebrar Bağcı