Bağcılar'da gençler Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker konseriyle coştu

Bağcılar'da gençler, rap müziğin ünlü isimleri Sagopa Kajmer ile Canbay &Wolker'in konserinde doyasıya eğlendi.

Bağcılar'dan çıkan ve yaptıkları müzik çalışmalarıyla rap müziğinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Vahap Canbay (Canbay) ve Umut Bolat (Wolker) ve usta rapçı Sagopa Kajmer, 15 Temmuz Demokrasi Milli İrade Meydanı'nda konser verdi. Meydanı dolduran gençler, Sagopa Kajmer ile Canbay &Wolker'in şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da sahneye çıkarak sanatçılara çiçek hediye etti.

Öte yandan konseri izlemek için ön sıralarda bulunan genç bir kız kalabalıktan bunalarak baygınlık geçirdi. Genç kıza ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Baygınlık geçiren genç kız sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.