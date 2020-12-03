İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

Bağcılar’da polis ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Bağcılar'da polis ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, iki aracı çekici yardımıyla kaldırırken, sürücülere korona virüs kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'ın en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi üzerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde araçları durdurarak arama gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin ardından ehliyet ve ruhsatlarına baktı. Şüpheli araçlar Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından didik didik arandı. Polisler vatandaşları korona virüs kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ehliyetsiz bir sürücü ve 2 aracın sigortası olmadığı tespit edildi.


Araçlar çekici yardımıyla kaldırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.