Bağcılar'da gürültü kirliliğine izin yok

Endüstriden eğlenceye kadar her sektörden mekanın denetlendiği uygulamalarda en çok şikayetin geldiği yerlerin başında tekstil atölyeleri geliyor. Onu sırasıyla market, şarküteri, mobilya imalathanesi, düğün salonu ve cafeler takip ediyor.

Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçenin huzur ve sessizliğini sağlamak için çalışmalarını koordineli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda 7 gün 24 saat boyunca telefon, elektronik posta, yada şahsen yapılan başvurular değerlendiriliyor. Şikayetler doğrultusunda tespit edilen adresler zabıta ekipleri ve çevre mühendisleri tarafından denetleniyor.

Sanayiden gıdaya endüstriden eğlence merkezlerine kadar her sektörden iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde gürültü kaynaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde yer alan ölçülerde olup olmadığı hassas cihazlarla yerinde tespit ediliyor. Gürültü yönetmeliğinin sınır değerlerini aşan işletmeye izolasyon yapması için süre veriliyor ve verilen sürenin sonunda tekrar ölçüm yapılıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelikte yer alan standartları aşan işletmelere gerekli tedbir ve önlemleri alıp ses izolasyonlarını yaptırmadıkları takdirde idari para cezası uygulanıyor.

2018 yılında gürültü kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik olarak 163 iş yerinin denetimi yapıldı. Denetim yapılan yerlere bakıldığında şikayetlerin en çok geldiği yerlerin başında tekstil atölyeleri geliyor. Onu sırayla market, şarküteri, mobilya imalathanesi, düğün salonu ve cafeler takip ediyor.