İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bağcılar'da ‘halı silkeleme' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Bağcılar’da komşular arasında halı silkeme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bağcılar'da komşular arasında halı silkeme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1043 sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir binada altlı üstlü oturan komşular arasında ‘halı silkeleme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Binanın dışına çıkan komşular arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi bıçakla yaralanırken, şüpheli kişi yada kişiler ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı


Olay sırasında orada bulunan Muhammed Topçu, “Halı silkme mevzusu vardı komşular arasında. Daha sonra burada tartışma yaşanıyor. Bizden birisi geliyor. Tartışmaya dahil olup 3 kişiyi bıçaklayıp kaçıyor. Birinin durumu ağırdı zaten. 3 yaralı var bir ağır” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.