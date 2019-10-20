Bağcılar'da inşaattan hırsızlık yapan şahıs, gece kartalların dikkati sayesinde yakalandı

Çarşı ve mahalle bekçilerinin Bağcılar'da şüphe üzerine durdukları şahısın inşaat halindeki bir binadan, 5 adet su sayacı, 1 adet tahta kesme makinesi, 1 adet demir kesme aparatı çaldığı tespit edildi. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çalışan mahalle ve gece bekçileri, 2 Ekim günü Bağcılar Çınar Mahallesi 843 Sokak üzerinde şüpheli hareketler sergileyen Kamil Ş. (19) isimli şahsı durdurdu. Zanlının çıktığı adreste yapılan kontrollerinde merdivenin alt kısmında yapılan aramalarda, aynı sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binadan çalındığı tespit edilen, 5 adet su sayacı,1 adet avuç taşlama makinesi, 1 adet tahta kesme makinesi, 1 adet musluk, 1 adet duş başlığı, 1 adet demir kesme aparatı, 1 adet kelebek diye tabir edilen bıçak, 1 adet el feneri ele geçirildi. Şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

3 Ekim günü adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.